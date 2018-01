Eersel houdt vast aan grote Kempengemeente

Vos schonk meteen klare wijn in zijn eerste nieuwjaarstoespraak als waarnemend burgemeester van Eersel. Hij benadrukte nog maar eens dat voor zijn gemeente een herindeling in de Kempen het meest voor de hand ligt als toekomstige bestuursvorm. "Eersel kan haar taken aan, zeker als het gaat om het verlenen van subsidies en vergunningen. Maar er komen daarnaast steeds meer- en steeds complexere-taken naar de gemeenten toe. We zijn er van overtuigd dat we door op te schalen slagvaardiger kunnen werken, zowel bestuurlijk als ambtelijk."