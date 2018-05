Eersel Samen Anders praat verder met VVD over nieuwe coalitie in Eersel

Dat bleek wishful thinking. Het overleg over een nieuwe Eerselse coalitie tussen de drie partijen is na dik een week geklapt.

Herindeling breekpunt

Vervolg coalitieonderhandelingen

ESA gaat nu verder praten met de VVD om alsnog tot een nieuwe coalitie te komen. Formateur Van Meijl zet de coalitieonderhandelingen komende maandag voort. Hij acht de kans groot dat ESA en VVD er wel uit zullen komen. ,,Het dossier van herindeling staat minder tussen deze partijen in." Van Meijl wil niet ingaan op het precieze standpunt van de liberalen over deze kwestie tijdens de onderhandelingen. ,,Duidelijk is dat zij meer openstaan voor alternatieven."

Broze meerderheid

Mochten de VVD en ESA tot een coalitie komen, dan moeten zij in de raad aan de slag met een broze meerderheid van 9 zetels (tegenover 8 zetels in de oppositie). De gewenste brede coalitie is daarmee uit zicht. Van Meijl: ,,De beoogde coalitiepartijen worden zo gedwongen in een coalitieakkoord ruimte te laten voor dialoog met de oppositie, met name op de gevoelige dossiers."