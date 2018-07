Nieuwe wandel­kaart Oerle

16 juli VELDHOVEN - Na tweeënhalf jaar overleggen, passen en meten is hij er dan: de wandelkaart van Oerle. De kaart moet alleen nog even op een handzaam formaat gemaakt worden. In het najaar hoopt de werkgroep wandelpaden Oerle dat de kaart in Veldhovense horecazaken te vinden zal zijn.