Einde aan geluidsoverlast buren: speeltuin bij Pannenkoekenbakker in Eersel moet nu écht weg

Pillen en wiet: van grootste drugslab tot 61 kappers in één dorp

17 maart EINDHOVEN - Criminaliteit zit diep verankerd in onze samenleving, zo lijkt het. Ook in Zuidoost-Brabant. Runnen criminelen winkels in onze dorpen? Zetten ze de lokale politiek of ambtenaren onder druk om dubieuze zaken voor elkaar te krijgen? Het ED ging daarover urenlang in gesprek met twaalf (oud-)burgemeesters in de regio en een gemeentesecretaris.