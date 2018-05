ESA met VVD en PvdA-GroenLinks in gesprek over nieuwe coalitie in Eersel

Nu de 'ideale' coalitie van ESA, VVD en CDA van de baan lijkt, is de tweede optie van informateur Bart van Meijl nu definitief in beeld. VVD en PvdA-GroenLinks gaan de komende weken aan tafel met grootste partij ESA om te onderhandelen over een nieuwe coalitie. Eerder liet het CDA (tweede partij met 3 zetels) weten te bedanken voor de uitnodiging van Van Meijl om deel te nemen aan formatiegesprekken.

Vaart in onderhandelingen

Van Meijl gaat verder als formateur en neemt in deze rol de leiding in de onderhandelingen tussen de drie fracties. Daar mag wat hem betreft vaart in gezet worden. ,,We gaan geen zes maanden onderhandelen."

De verwachting is dat de bestuurlijke toekomst van Eersel en het sportaccommodatiebeleid hete hangijzers worden in de gesprekken. ESA-fractievoorzitter Jos Heezemans heeft er vertrouwen in dat de drie partijen er samen uit komen. ,,Maar dan moeten we allemaal water bij de wijn doen."

Voorkeur

Het coalitie-advies wekte de nodige verbazing bij D66, omdat geen enkele fractie bij de informateur haar voorkeur had uitgesproken voor de samenwerking van ESA met de sociaal-democraten en liberalen. Van Meijl liet weten niet alleen naar partijprogramma's of voorkeuren te hebben gekeken, maar ook naar welke partijen ,,een goede mix vormen in teamverband."

Meerderheid