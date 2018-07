Felle kritiek van oppositie op nieuw coalitieakkoord in Eersel

De coalitie heeft grote steken laten vallen in het coalitieakkoord, zo liet Paul van Boxtel (D66) weten in een fel betoog tijdens de presentatie. Er is één belangrijk ingrediënt dat volgens de fractievoorzitter van D66 ontbreekt in de plannen van de nieuwe coalitie van VVD en Eersel Samen Anders: ambitie.

PvdA-GroenLinks was dezelfde mening toegedaan. ,,In plaats van de titel ,,Dichtbij en betrokken” had het coalitieakkoord beter ,,Regelen wat al geregeld is” kunnen heten,”aldus Daan van den Broek (PvdA-Groenlinks).

Toegankelijke zorg

De oppositiepartijen doelden ondermeer op de coalitieplannen om zorg toegankelijker te maken. Hieraan valt volgens Henny van Dooren (CDA) weinig eer meer te behalen, aangezien dit beleid allang door het vorige college is ingezet.

Maar de grootste doorn in het oog voor de oppositie was de beslissing van ESA en VVD om in te zetten op een zelfstandig Eersel. Daarmee slaat de gemeente tot grote teleurstelling van PvdA-Groenlinks, CDA en D66 de deur dicht voor een herindeling in de Kempen. ,,Dit is een onwenselijke oplossing, ongunstig voor de economische en sociale ontwikkeling van de Kempen,”aldus Van Boxtel.

Duurzaamheid

Ook op gebied van duurzaamheid laat de coalitie het duidelijk liggen, aldus PvdA-GroenLinks. ,,Hoe gaan we bedrijven duurzamer maken? Hoe gaan we de energietransitie vormgeven? Daar staat niks over in het akkoord,”waarschuwde Van den Broek.

De focus ligt bij de duurzaamheidsmaatregelen te veel op de verwerking van afval, aldus PvdA-GroenLinks. De nieuwe coalitie wil het huidige klikosysteem handhaven, ten koste van een strengere manier van huisvuil scheiden die werd getest in de wijk Molenakkers. De oppositie vindt het zonde dat met dit besluit de opgedane kennis uit de proef verloren gaat.

Geen klik

Bij D66 was er daarnaast de nodige wrevel over de manier waarop het proces van coalitievorming was gelopen. De sociaal-liberalen werden al in een vroeg stadium door ESA geweerd van de onderhandelingstafel, omdat het volgens de lokale partij ,,op persoonlijke vlak niet zou klikken tussen de partijen.” Daar heeft D66 een nare smaak van in de mond, aldus Van Boxtel. ,,We willen nu wel eens weten welke problemen ESA met ons heeft.”