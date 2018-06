Fusie in de Kempen op losse schroeven

Music on Payday 2018: dorpsfeest­je als vanouds in Eersel

22 juni EERSEL - Er wordt niet met bier gegooid, er is geen stagediving en crowdsurfing. Dat is allemaal niet nodig bij Music on Payday. Het is en blijft een groot gezellig dorpsfeest. Een aantal komt voor de muziek, maar veruit de meesten komen voor de gezelligheid. Het is zien en gezien worden, bijkletsen en bekenden ontmoeten.