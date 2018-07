Geen Eric Prydz op We Are Electric

Volgens een verklaring van het management van Eric Prydz op social media is de tourbus met pech in Italie gestrand en kon deze niet op tijd gerepareerd worden. Ook was het niet mogelijk om op een andere manier op tijd op het festivalterrein in Boxtel te zijn. Op social media wordt door veel fans teleurgesteld gereageerd op het ontbreken. Velen hadden speciaal voor de populaire Zweedse DJ een ticket gekocht.

De organisatie stuurde vanmiddag een bericht de wereld in: ,,We’re sorry to announce that due to transportation issues Eric Prydz won’t be able to make it to WAE tonight”.