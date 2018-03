Geen goed dak, toch energie: eerste Kempische collectieve zonnepanelen in Eersel

Weidevarkens Baarschot winnaar Kempentrofee

14:18 OIRSCHOT - De Brabantse Kempentrofee is gewonnen door de weidevarkens van plattelandsbedrijf Den Elshorst uit Baarschot. Dat werd zondagmiddag bekend gemaakt in het Oude Raadhuis in Oirschot.