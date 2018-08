Geen tent tijdens kermis in Wintelre

WINTELRE - Er komt dit jaar geen feesttent bij de kermis in Wintelre. Het volksfeest speelt zich vanaf vrijdag 31 augustus af in mfa De Rosdoek en café D'n Babbel.

Vorig jaar kon de kermisganger in Wintelre op drie plaatsen terecht. Naast De Rosdoek en café D'n Babbel had Mies van Loon tijdens de kermisdagen een programma in een tent aan de Biemeren. Vrijwel iedereen vond het overvolle kermisprogramma te veel van het goede. ,,Het zal niet op alle locaties even druk zijn", zei Mies van Loon toen al aan het begin van de kermis.

Helft

Uiteindelijk bleken er alleen maar verliezers te zijn doordat de locaties maar voor de helft gevuld waren. Jan Heuveling, voorzitter van mfa De Rosdoek heeft daarom dit jaar in samenwerking met café D'n Babbel een kermisprogramma opgezet. ,,Er is geen tent nodig", stelt Heuveling. ,,De activiteiten moeten zo dicht mogelijk bij de kermis plaatsvinden, het gaat om de kermis. Als festiviteiten verder van de attracties plaatsvinden, gaat dat ten koste van de kermis. En dan laten exploitanten het afweten. Op veel plaatsen is dat 't geval", legt hij uit.

Mies van Loon zat in januari nog met de eigenaar van café D'n Babbel aan tafel om de handen ineen te slaan. Ze kwamen er samen niet uit. Nadat Van Loon een vergunning aanvroeg om dit jaar weer een tent neer te zetten, voelde de voormalige uitbater van discotheek 't Centrum zich helemaal buitenspel gezet. ,,De gemeente heeft er een stokje voor gestoken. Het evenementenbeleid is eind vorig jaar voorzien van een regel waarin is vastgelegd dat je horeca-uitbater moet zijn om tijdens de kermis een tent te mogen neerzetten."

In het centrum

Hoewel hij zijn tent buiten de bebouwde kom vorig jaar redelijk goed bezocht vond, is hij wel van mening dat deze eigenlijk in het centrum moet staan. ,,Kermis vieren op drie locaties is niet goed. Maar nu hebben we weer dezelfde situatie als twee jaar geleden. Mijn angst is dat de kermis hier doodbloedt als je het niet samen kunt doen. Jammer, maar het is niet anders", verzucht hij.