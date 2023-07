Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Eersel vandaag

Veldhoven groeit hard genoeg voor nog een tandarts­prak­tijk erbij

VELDHOVEN - Tandartsenpraktijk City Mondzorg verhuist haar praktijk aan de Botenlaan in Eindhoven naar de Horst in het Citycentrum in Veldhoven. De parkeerschijven liggen bij de receptie aan de Botenlaan al klaar voor alle cliënten.