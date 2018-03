Gezelligheid voorop in het wekelijkse breicafé in Eersel

Breicafé Eersel is eigenlijk niet meer een juiste naam, want er worden niet alleen mutsen, sjaals en sokken gebreid. Het zijn ware kleurrijke kunstwerkjes die deze middag getoond worden. Het tikken van de breipennen voert nog de boventoon, maar is meer dan één rechts, één averechts. Allerlei handwerkvormen zoals, haken, borduren, punniken en zelfs spinnen wordt er wekelijks beoefend.

Een aantal dames zijn bezig met een temperatuurdeken. Tony Alewijns: "Ik heb een kleurschema gemaakt dat hoort bij een bepaalde temperatuur. Elke dag om 15.00 uur klingelt mijn telefoon en neem ik de temperatuur op. Vervolgens brei ik een regel van de deken. Zo ontstaat er in 365 dagen een mooie kleurrijke deken. Iemand anders heeft weer andere kleuren, haakt of maakt figuren per dag". Het breicafé heeft een eigen Facebookpagina, waar gemaakt werk op getoond wordt. Alewijns: "Via Facebook breidt de club ook uit. Dat werkt prima. We zijn een heel sociale club die lief en leed met elkaar deelt. Iedereen is welkom. Het opstarten op dinsdag kan nog wel eens wat langer duren, omdat we nog niet bijgebuurt zijn. Gezellig is het altijd."