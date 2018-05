Groen licht voor onderzoek toekomstplannen Kempenmuseum in Eersel

Eerder twijfelden de fracties nog of zij in de hoge ambities van Kempenmuseum De Acht Zaligheden moesten meegaan.

Het museum wil het toonaangevende centrum voor culturele historie worden in de regio, en daarnaast de bezoekersaantallen laten groeien van 13.000 bezoekers nu tot 20.000 in 2023. Daarvoor is volgens het bestuur een uitbreiding en verbouwing van het pand, én een vernieuwing van het museumconcept nodig.

Tevens wil het museum een coördinerende rol gaan vervullen in het beheer en inventarisatie van het Kempische erfgoed. Hiervoor moet de samenwerking met culturele maatschappelijk organisaties, andere musea en bedrijven versterkt worden. Dit valt te lezen in een nieuwe ontwikkelingsvisie die het Kempenmuseum opstelde.

Het college wil onderzoeken of deze plannen realistisch en haalbaar zijn, en heeft hierin nu tóch de goedkeuring van de raad gekregen. ,,We willen als Eersel toeristisch aantrekkelijker worden. Cultuurhistorie is hierbij één van de belangrijke pijlers. Er zijn hier combinaties (mogelijkheden voor samenwerking, red.) in te maken. Met de studie weten we of hier kansen liggen voor de toekomst,"aldus wethouder Ria van der Hamsvoord.