Helemaal verkikkerd op oldtimer caravan Constructam

VESSEM - ,,Op mijn vrouw na is het de beste investering in mijn leven’’, zegt Piet van Diepen (79) uit Wormer over zijn oldtimer caravan. Met zo’n 45 leden van de Constructam Caravan Club staat hij al de hele week op de Eurocamping in Vessem. Zaterdag is iedereen er welkom op de open dag van 11.00 tot 15.00 uur.

De club bestaat vijftien jaar en houdt voor haar 261 leden twee keer per jaar een acht dagen durende bijeenkomst. De bindende factor is de caravan van Belgische makelij met de kenmerkende oranjekleurige dakluiken. ,,De bouwjaren liggen tussen 1960 en 1987. Er staan hier leden uit het hele land en uit België en Duitsland’’, zegt organisator Erik Harmsen. Richard Amersfoort is bestuurslid. ,,We houden de bijeenkomsten altijd in een andere plaats. Veel leden nemen de fiets mee en gaan de omgeving verkennen.”

De leden vallen vooral voor de vormgeving van hun caravan. Marco en Anne-Marie Meeuwis uit Veldhoven hebben sinds drie jaar een Constructam 6T. ,,De T staat voor toiletruimte”, legt Marco uit. Hij kan zich geen leukere caravan bedenken dan zijn in rood en crème gespoten exemplaar uit 1970. ,,De modellen van toen zijn prachtig. Vooral de raampartij aan de voorkant vind ik mooi. Het is net een trein.”

Noordpool

In 1974 kochten Piet en Agnes van Diepen hun Constructam Comet 5. Samen met zijn eigenaren heeft de caravan zowat heel Europa gezien, van de Noordpool tot de Pyreneeën. ,,Je zag ze al van ver aankomen met het ronde dak en oranje dakluik.” Alle eigenaren roemen de wegligging. ,,Hij ligt als een blok op de weg. Het gewicht ligt laag door het stalen onderstel met polyester bovenbouw”, weet Piet. Zijn witte exemplaar kostte in 1974 10.800 gulden. ,,Dat was een hoop geld. We zijn er heel trots op.”

De benaming sleurhut wil het echtpaar dan ook niet horen. ,,De Constructam is de Rolls Royce onder de caravans”, vindt Agnes. ,,We zijn er helemaal verkikkerd op. Op de camping trekken we altijd bekijks. Iedereen staat te kijken van de ruimte die we binnen hebben.”