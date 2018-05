Huiswerk voor gemeente in plan 'Koemeersdijk'

Van de ruim zeventig geplande woningen is nu zo'n driekwart gebouwd of in aanbouw. Veel bewoners zijn al bezig met het aanleggen van hun tuin en verharding bij de woning. Hoewel het laatste stukje woningbouw nog moet worden ingevuld, wil de gemeente daarom starten met het woonrijp maken van het gebied. Dat betekent dat de bouwwegen eruit gaan om plaats te maken voor de nieuwe bestrating en inritten, het aanleggen van voetpaden, verlichting en de groenafwerking.

Ambtenaren van de gemeente gaven aan een volle zaal belangstellenden uitleg over de gefaseerde aanpak. Tijdens de presentatie maakte de nieuwe inrichting van de Slikdijk en de kruising Koemeersdijk-Akkerweg-Slikdijk de tongen al snel los. Vanuit de zaal kwam het verzoek om de Koemeersdijk van een drempel te voorzien omdat er erg hard wordt gereden. ,,Een drempel helpt niet. Het is een gedragskwestie, hou zelf de snelheid in de gaten. De weg wordt zodanig ingericht dat het geloofwaardig is dat het een dertigkilometerweg is", pareerde een ambtenaar.

Het plan 'Koemeersdijk' voorziet in aaneengesloten bebouwing aan de kant van de Slikdijk. Hierdoor wordt de bebouwde komgrens een stuk opgeschoven. Op het deel binnen de bebouwde kom wil de gemeente een fietsstrook op de weg maken terwijl er nu een vrijliggend fietspad met tussenberm naast de weg ligt. Van dit fietspad wil de gemeente een voetpad maken.

Hier was de zaal het duidelijk niet mee eens. Wieteke Huijbers woont aan de Bijsterveld, het verlengde van de Slikdijk. Dagelijks fietst zij met haar vierjarige dochter naar school. ,,De situatie met het fietspad is goed. De kinderen kunnen nu veilig naar school. Mijn dochter moet straks wel alleen naar school kunnen fietsen."