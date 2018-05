Hup naar de Blub met jubilerende Scouting in Eersel

Het gildeterrein aan de Postelseweg was veranderd in een festivalterrein, waar de hele zondag actie was. Zestien vrienden- en carnavalsgroepen zorgden voor het spektakel en een vol programma. Onder grote belangstelling gingen de deelnemers in een zelf gebouwd karretje van een hoge helling, weggeschoten door de bekende Eindhovense ondernemer Johan Vlemmix. Na een vlak stukje en een hellinkje omhoog moesten ze stoppen voor een grote modderbak. En dan natuurlijk springen of duiken naar een hoog opgehangen bel.

Het team Bram en de Rest ging goed, maar haalde net als de meesten de bel niet. Bram Kuijpers en Max Kox zaten in de kar en hadden die in twee dagen in elkaar gezet. Kuijpers nog zwart van de modder: ,,Het voertuigje zat snel in elkaar, maar we hebben daar wel een half jaar over nagedacht onder het genot van een pilsje. Oefenen kun je eigenlijk niet. We hebben er een motortje op gezet en in de bossen wat hellinkjes opgezocht. Hier is het toch anders. Het ging niet slecht en we hebben veel lol, dat is belangrijk. Als het volgend jaar weer is, doen we zeker weer mee."

Zoals de deelnemers genoot ook het publiek. Scouting had voor de verwachte hitte wat ventilatoren in de tenten gezet ,gezorgd voor extra parasols en tappunten voor drinkwater. Voorzitter van Scouting Eersel Gerrit van Maanen is meer dan tevreden. ,, We wilden eens een flink spektakel organiseren en dat is gelukt. Er zijn toch ongeveer 800 toeschouwers op afgekomen. Het gaat goed in Eersel met de Scouting. Alle speltakken zijn goed bezet, toch zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden. We hebben een dipje gehad en nu leeft het weer op. Elk kind vindt buitenspelen toch leuk. En dat kan bij ons. En met de spelen en tochten gaan we met de tijd mee. Zo houden we gps tochten en besteden aandacht aan digitaal fotograferen."