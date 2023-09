In Eersel werd 14 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

Omloop Valkens­waard blijft een familie­zaak: Daan van Sintmaar­ten­dijk opvolger van kleine broertje Roel

Na Roel van Sintmaartensdijk in 2022 ging de zege van de Omloop van Valkenswaard dit jaar naar zijn grote broer Daan. Die was overigens niet met die familie-opdracht van start gegaan. ‘40 kilometer voor de meet was ik eigenlijk al einde latijn.’