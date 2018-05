Inbreker uit Duizel moet eerst afkicken van zware ghb-verslaving

De geboren Eindhovenaar (34) werd in januari opgepakt nadat hij in drie dagen drie maal had toegeslagen, in Duizel, Eersel en Hapert. Hij stal een scooter, een motor, onderdelen, tuingereedschap en een telefoon; meestal uit tuinhuisjes en schuurtjes. Die drie keren is hij gefilmd. Het Openbaar Ministerie had nog twee voorwaardelijke straffen openstaan want de inbraken vonden plaats in zijn proeftijd. Ook lag er nog een zaak waarbij hij te recyclen computeronderdelen uit een container had gevist.