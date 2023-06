Is het geen plaatje? Ondanks corona kleine verdubbeling aantal tattooshops in Eersel

Gewonde bij botsing tussen scooter en auto in Eindhoven

EINDHOVEN - Een scooter is dinsdagmiddag op een auto gebotst op de Gildelaan in Eindhoven. De hulpdiensten rukten rond 13.30 uur uit. Een vrouw, die op de scooter zat, raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.