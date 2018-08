Jaarmarkt Vessem boft met het weer; gratis muziekles voor leden St.Cecilia

Nabestaan­den Tom Wegman brengen oorlogsver­haal tot leven in Hoogeloon

18 augustus HOOGELOON - Nabij de kerk in Vessem werd hij uit de lucht geschoten door de Duitsers, hij werd daar opgepikt door een notarisklerk om in diens woning in Hoogeloon onder te duiken. Het oorlogsverhaal dat werd beleefd in september 1944 kwam zaterdag opnieuw tot leven door het bezoek van de nabestaanden van Tom Wegman aan Vessem en Hoogeloon.