Jan van Ham (Leefbaar Eersel) stapt uit politiek

Een nieuwe raadsperiode ingaan als eenmansfractie? Van Ham laat het graag aan zich voorbijgaan. De kans is dan groot dat hij in de oppositie moet, geeft hij aan. ,,Daar heb ik geen trek meer in. Ik vind het lastig om als oppositie altijd maar kritisch te moeten zijn over voorstellen. Ik wil ook graag iets te zeggen hebben, in een coalitie."