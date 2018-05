Jarig bouwbedrijf De Wit Van Loon verfraait Wintelre

,,We hebben veel klanten in Wintelre en een groot deel van ons personeel woont hier. We voelen ons verweven met de Wintelrese gemeenschap”, zegt Theo van Loon, directeur van het aan de Slikdijk gevestigde Aannemers- en timmerbedrijf De Wit en van Loon BV.

Het echtpaar Van Loon had het weekend van 4 en 5 mei gepland voor de festiviteiten rondom de 25e verjaardag van hun huwelijk en het bedrijf. Omdat ook de Wenterselse Mert dat weekend plaatsvindt, nam Van Loon contact op met de organisatie daarvan. ,,We wilden hen niet voor de voeten lopen. Ze waren direct enthousiast om samen op te trekken. Tijdens zes bijeenkomsten hebben we een mooi programma in elkaar gezet. Dat vindt zondag 6 mei plaats in en rondom onze feesttent aan het Smidspad. Die tent staat er dan toch en zo kunnen we iets voor Wintelre doen.”