Jan Hoppenbrouwers uit Wintelre: 'Je bent hier niet tegen opgewassen als boer'

WINTELRE - Jan Hoppenbrouwers is 'opgebrand' door een lang slepend conflict met provincie en gemeente over verplaatsing van zijn varkenshouderij naar Hulsel. De varkenshouder uit Wintelre werd na vele jaren in het gelijk gesteld door de Raad van State.