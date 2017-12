DUIZEL - Als zingen je jong houdt, is dat zeker van toepassing op Jan Wildeboer-Schut. Als 91-jarige en 70 jaar bij het Duizelse herenkoor, waarvan twintig jaar dirigent, loopt hij dagelijks nog acht kilometer en is telkens fluitend het eerste boven op het koor.

Het herenkoor van de kerk St.-Jan Geboorte bestaat nog uit negen zangers. Zij repeteren wekelijks en zingen twee keer in de maand de Heilige Mis. Het zijn trouwe leden en door de jaren een vriendenclub geworden. Voorzitter Theo Kox: ,,We zijn een hechte club. Er stopt nooit iemand of het moet zijn door gezondheidsredenen. Er komt jammer genoeg ook nooit iemand bij. Het is onze hobby en we zullen zo lang mogelijk doorgaan."

Onderscheiding

Na de pauselijke onderscheiding ontving Wildeboer-Schut een paar weken geleden de St.-Gregorius onderscheiding. Samen met Henk Overgoor, die 40 jaar lid is werd een bescheiden feestje gehouden. Overgoor: ,,Voor mij was dat een hele verrassing. Ik houd dat niet zo precies bij. Maar toen de kerk voller was dan anders en veel familie, ging wel een lampje branden."

Het herenkoor houdt niet zo van in de belangstelling staan. Daarom zingen zij ook niet voor in de kerk, maar achter boven op het koor bij het orgel. En zo nemen de koorleden bij de repetities en uitvoeringen de wenteltrap omhoog. Bovenaan zijn nog de brandvlekken op de treden te zien van de uitgedoofde sigaren. Wildeboer-Schut: ,,Dat is nog uit de tijd dat de meeste koorleden rokend omhoog kwamen. Als de mis begon werd de sigaar op de trap gelegd. Na afloop werd deze weer aangestoken bij het naar beneden gaan."

Vrolijke boel