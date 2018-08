Jubilerende Duizelse tennisvereniging Duysel doet altijd gewoon

De officiële oprichting was in twee jaar tijd een feit. In 1979 werden door honderd leden de eerste ballen geslagen. Minie Loohuis (75) was penningmeester in het eerste bestuur van de vereniging. Zij bekijkt het tennisgebeuren tegenwoordig van een afstandje. ,,Vanaf het begin hebben we altijd heel veel met vrijwilligers kunnen doen. Of het nu het baan- en parkonderhoud was of het opknappen van het clubgebouw, we deden nooit vergeefs een beroep op hen. Ook zijn we altijd zuinig geweest en was er dus geld om wat extra dingen te doen.”