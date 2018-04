Klein brandje op Venco Campus in Eersel

Typisch Vrouwendag in Eersel

6 april EERSEL - Of het nu echt een typische vrouwendag was, daar zijn de meningen over verdeeld. Het was gewoon een heerlijke lentedag. Die startte met zon en eindigde met kippenvel. Een gezellige dag waarop er van alles te beleven viel in het Eerselse centrum. En niet alleen voor vrouwen.