Koeien sorteren tijdens de Westerndays in Eersel blijkt het mooist én het moeilijkst

EERSEL - Een aantal keren per jaar organiseert manege PCK in Eersel de Westerndays. Eén van de mooiste onderdelen van de western paardensport die dagen is het werken met koeien. Dit weekend was het zover.

Het is druk. De saloon zit vol met deelnemers en hun aanhang. Overal in en om de rijbakken zie je mensen met cowboylaarzen met sporen, breedgerande hoeden en leren jassen. De paarden hinniken en briesen. Af een toe klinkt uit de verte geloei. Er is hoefgeklik en country- en westernmuziek.

Het westernrijden uit het land van de cowboys kent veel onderdelen, waaronder reining en trail-rijden, en een aantal disciplines waarbij gewerkt wordt met koeien. Bij reining worden patronen en plotselinge stops gemaakt en gaat het paard een paar rondes in de ‘spin’.

De westernsfeer is anders

Veel van de deelnemers beginnen met dit onderdeel. Het is voor alle leeftijden, en de deelnemers komen van heide en verre. Een variant erop is freestyle reining, op muziek. Theo Bierens (36) uit Oirschot doet zaterdag ook voor de eerste keer mee. ,,Ik rijd pas een half jaar. Je moet ergens beginnen”, verklaart hij.

Een jongedame uit Veldhoven is tot dusver alleen toeschouwer, en ze helpt de paarden klaarstomen. Ze vertelt: ,,Ik rijd nu een dikke acht jaar. Bij PCK ben ik begonnen met groepslessen dressuur, maar ik ben langzaamaan overgestapt naar de western. Bij deze manage hangt al een beetje die westernsfeer. Die sfeer is echt anders dan bij dressuur en Engels rijden. Het gaat hier niet om het winnen. Iedereen helpt elkaar en geeft elkaar tips over wat je wel en niet moet doen, zodat je minder snel gediskwalificeerd wordt.”

Dan begint het Ranch Sorting. In een mum van tijd hebben de mannen van de organisatie hekken klaargezet. Medeorganisator Verlaak uit Zeelst legt uit: ,,Dit is absoluut het mooiste onderdeel van de Westerndays. Het is tactisch en vergt veel samenwerken. De variant die hier wordt gereden heet: Three men, two gates.”

Tien kalveren met nummers op hun flanken staan rustig in een clubje bij elkaar. ,, Deze weten nog niks, die hebben het nog nooit gedaan”, aldus Verlaak. ,,Het team dat aan de beurt is, krijgt bij de start te horen welk nummer koe als eerst door een poort gedreven moet worden. De rest moet daarna in oplopende volgorde afwisselen door de linkerpoort en dan weer de rechter. De ruiters moeten de andere koeien tegenhouden. Op het moment dat een koe met het verkeerde nummer door een poort gaat, ben je gediskwalificeerd.”

Waslijn ophangen

Er doen negen teams mee aan dit onderdeel voor gevorderden op zaterdag. Het team van Peter, een van de eigenaren van PCK, heet – helemaal in stijl – the Good, the Bad & the Ugly. Hij beweert zelf die laatste te zijn. De ruiters en paarden moeten de koeien de goede kant op drijven. Maar dat valt niet mee. De meeste teams krijgen maar hooguit twee of drie koeien binnen de tijd door de poort.

Later op de dag wordt de Cowboy Trail gereden. Een spoor, eigenlijk in de vrije natuur, wordt in de rijbak nagebootst met hindernissen. Dat zijn bijvoorbeeld het openen, doorgaan en sluiten van een hek, een paar balken waar overheen gestapt moet worden, en een achterwaartse hindernis. Voor deze wedstrijd heeft PCK bedacht, dat de was moet worden opgehangen op een waslijn langszij zonder dat het paard ervan schrikt.

Volledig scherm Ranch Sorting bleek een lastig onderdeel. © Juan Vrijdag / DCI Media