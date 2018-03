KOK Wintelre dringend op zoek naar versterking

,,We willen op tijd ingrijpen voordat over een paar jaar in de krant staat dat het carnaval hier op zijn gat ligt", zegt Joop van de Ven. 28 jaar zette hij zich in voor de viering van carnaval in zijn dorp. Samen met twee anderen stopt hij er nu mee. Van de twaalf vrijwilligers resteren er nog negen.

Organiserend comité

Het K.O.K. ontstond in de jaren zestig toen carnaval langzaam op gang kwam in het dorp. Gaandeweg zat er vanuit elke buurtschap iemand in het K.O.K. Verdeeld in commissies zorgen de leden voor een goed verloop van het tonpraten, de grote optocht, de kinderoptocht en -middag, de 55-plusmiddag en het uitbrengen van de carnavalskrant. Ook tekent het K.O.K. voor de fotozoektocht op Koningsdag.

,,Wij zijn een organiserend comité en geen carnavalsclub. Op veel dorpen zie je zo'n organisatie niet", weet Mandy Wilting.

Buurtschappen

Carnaval leeft enorm in het dorp, weet de Wintelrese die sinds zes jaar mede de kinderoptocht en -middag organiseert. ,,Zes jaar geleden deden er 40 kinderen mee aan de optocht, vorig jaar was dat aantal opgelopen naar 123. Van de negen buurtschappen namen er acht deel aan de grote optocht." Van de Ven zorgde jarenlang voor een goede bezetting en verloop van de tonpraatavonden. ,,We zijn financieel gezond. Met het tonpraten hadden we twee avonden een volle zaal. Het zou heel erg jammer zijn als het kapot gaat."

Jonge aanwas