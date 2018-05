Korte verkeerscontrole op Molenweg in Eersel levert zes bekeuringen op

Deze dronken Pool (28) deed met zijn tractor werkelijk alles fout in Eersel

1 mei EERSEL – Een 28-jarige bestuurder van een tractor lapte dinsdag in Eersel een hoop verkeersregels aan zijn laars. Zo had hij veel te veel gedronken, bleek hij niet in het bezit van een rijbewijs en vervoerde hij twee aanhangwagens die niet veilig genoeg waren. Volgens de politie zal het hem een aardige duit aan bekeuringen kosten.