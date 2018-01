Lassen en lijmen bij De Lappers in Vessem

'Wie bewaakt mijn truck als ik in een hotel slaap?'

18:46 EINDHOVEN - Drie mannen van middelbare leeftijd zitten aan een picknicktafel op parkeerplaats Oeijenbraak in Lierop. Ze spreken alleen Hongaars en Russisch, is het enige wat ze duidelijk kunnen maken. En dat in het pannetje dat naast hen op een komfoor staat te pruttelen goulash zit en dat ze daar trek in hebben.