Man met donkere kleding en wit masker pleegt gewapende overval op Aldi in Eersel

De politie kwam ter plaatse en deed technisch onderzoek. De man droeg donkere kleding, een wit masker en een capuchon. Hij ging ervandoor op een fiets en is nog niet gevonden. Er is een Burgernetmelding uitgegaan.

Een paar weken geleden werd in de Lindestraat in Eersel ook een overval gepleegd. Doelwit toen was cafetaria Lindeplein. Het is niet bekend of er een verband is.