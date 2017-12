Man rijdt met rokende auto naar politiebureau in Eersel, brandweer voorkomt erger

Kaart Aantal meldingen van autobranden neemt weer wat af in Zuid­oost-Bra­bant

9:00 REGIO - Het aantal meldingen van autobranden in Zuidoost-Brabant is in 2017 iets afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit jaar kwamen er 205 meldingen binnen, vorig jaar waren dat er 228. 2015 was echter een nog beter jaar, toen waren er 'maar' 164 meldingen.