Monsterzege voor Eersel Samen Anders: vier zetels winst

EERSEL - Eersel Samen Anders heeft een monsterzege behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen in Eersel. Op basis van de voorlopige uitslag wordt de lokale partij veruit de grootste in de Kempengemeente, met in totaal 3.281 stemmen. De partij krijgt daarmee zeven zetels, een winst van vier zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen.