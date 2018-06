Music on Payday 2018: dorpsfeestje als vanouds in Eersel

EERSEL - Er wordt niet met bier gegooid, er is geen stagediving en crowdsurfing. Dat is allemaal niet nodig bij Music on Payday. Het is en blijft een groot gezellig dorpsfeest. Een aantal komt voor de muziek, maar veruit de meesten komen voor de gezelligheid. Het is zien en gezien worden, bijkletsen en bekenden ontmoeten.

Van oorsprong maakten op de vrijdag voor de kermis en bij de start van de zomer de ondernemers van het industrieterrein samen met hun werknemers de stap naar de markt. Van die traditie, die vijftien jaar geleden begon, is nog weinig over.

Een van de weinigen die deze traditie in ere houden is een zestal werknemers van de firma Markhorst. Zij staan ongedoucht, in werktenue en met veiligheidsschoenen op de markt. Bram Kox van het elektrotechnisch bedrijf: ,,We hebben wat bonnen gekregen en zijn meteen na het werk hierheen gegaan. Het is nog wat vroeg maar de pilsjes smaken al best."

Ons kent ons

Het programma start in de middag met een kinderprogramma, waarbij al veel ouders vertegenwoordigd zijn. Die komen in de avonduren weer terug. Het is ons kent ons en alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Wel voor de muziek gekomen, zijn familie, vrienden en kennissen van Pleuntje van der Aa. Zij is de zangeres van Maybe June, die het avondprogramma aftrapt.

Als oud-Eerselse is het voor haar heel speciaal. Van der Aa: ,,Voor mij is het nog steeds een thuiswedstrijd. Ik ben 28 jaar geleden hier begonnen met zanglessen en eigenlijk altijd wel op het podium blijven staan. Ik speel nu tien jaar in deze band. Dat bevalt me erg goed en ben zelfs met de toetsenist getrouwd. Ik ben niet snel nerveus, maar nu met al die bekenden toch wel zenuwachtig. Straks lekker verder feesten en slapen bij mijn ouders hier in Eersel."

Wijnbar

De band speelt een prima set en tijdens het optreden loopt het plein goed vol. Dit jaar staat er voor het eerst een aparte wijnbar van Pim Hens: ,,Ik heb wat soepel drinkende wijnen meegebracht. Te goed voor een plastic beker. Dus gaan die ook hier in een glas. Drinkt een stuk lekkerder."