Nieuwe huurder betrekt prominent pand aan de Markt in Eersel met respect voor de architectuur

EERSEL - In het pand aan de Markt 29 in Eersel, waar ooit de oude bibliotheek zat, wordt nog flink geboord en geklust. Intussen is de nieuwe huurder, Ingenieursbureau Brain of buildings, al ingetrokken. Marion (57) en Eric Damhuis (56) zijn apetrots en zuinig op het erfgoed van architect Herman Strijbos.

Het gebouw uit 1977 is eigendom van de gemeente. Nadat het een hele tijd leeg stond, dienden in het najaar van 2021 een aantal geïnteresseerde huurders zich aan. Uit de pitches werd Brain of Buildings gekozen. Een van de redenen was de verbinding met Eersel, waar Marion en Eric beiden geboren en getogen zijn. De meeste van de 23 werknemers van het bedrijf, dat voorheen op het Areven zat, komen uit de omgeving. Maar ook de affiniteit van de ondernemers Damhuis met de architectuur van de Bossche School speelde mee.

Ze zaten op de lagere school al bij elkaar in de klas. Als kinderen kwamen ze allebei vaak in de oude bibliotheek. Eric vertelt: ,,Ik was op veertienjarige leeftijd hartstikke verliefd op Marion. Zij kwam hier om boeken te lezen, en ik kwam om naar haar te kijken.” Marion vult aan: ,,En nu runnen we samen een bedrijf. Het ultieme liefdesverhaal.”

Beveiliging en brandveiligheid op het allerhoogste niveau

Het ingenieursbureau ontwerpt en begeleidt de bouw en verbouwing van complexe overheidsgebouwen zoals gevangenissen, TBS klinieken, zorginstellingen en rechtbanken. Als een van de weinige bedrijven in Nederland werken ze aan de beveiliging en brandveiligheid op het allerhoogste niveau. Ze leiden hun ingenieurs zelf verder op, omdat er geen specifieke opleiding voor is. Ook heeft Brain of buildings een Raad van Advies als onafhankelijk klankbord.

Omdat het bedrijf moest verruimen, waren ze op zoek naar een nieuwe locatie. Eric: ,,We komen hier binnen en wat schetst onze verbazing: allemaal details van de Bossche school. Dat zie je aan de buitenkant niet.” Eric en Marion wonen zelf in het oude huis van Hermans Strijbos. De architect liet het bouwen in 1969. ,,We hebben iets met Bossche school, daar zijn we heel zuinig op,” vertelt Eric. ,,We gaan niet zomaar iets verbouwen.”

Van de gemeente kregen ze het vertrouwen voor de inrichting. Ze kozen er bewust voor om zoveel mogelijk terug te brengen naar de oude staat. De natuurlijke materialen en de structuren, werden behouden, en daarmee het karakter van het pand.

Huiskamer van sinterklaas

Ook duurzaamheid was voor zowel de gemeente Eersel als Brain of buildings belangrijk. Ze kozen daarvoor samen voor lokale aannemers. De kap, gevel en kozijnen werden volledig geïsoleerd. De luchtbehandelingsinstallatie werd vervangen door een WTW-unit, en de Cv-installatie en elektra zijn nieuw. Er komen nog zonnepanelen op. De bovenverdieping, de oude jeugdafdeling, wordt straks kantoortuin met achterin een virtual reality ruimte.

In het voorste gedeelte van het gebouw, dat prominent aan de Markt ligt, komt een oude leestafel terug. En er wordt een zitje gemaakt met boekenkasten. Het blijft de gezellige inkijk houden die bij de markt past. ,,Dat deel is apart afsluitbaar en we gaan het ook beschikbaar stellen voor maatschappelijke functies. We hebben nu al de vraag gekregen of het volgend jaar de huiskamer van sinterklaas mag zijn. We geven op die manier ook weer een stukje terug aan Eersel,” aldus Marion.