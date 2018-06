Nieuwe uitbaters geven restaurant De Gouden Leeuw in Vessem een boost

Wijnbar op Music on Payday in Eersel

18 juni EERSEL - Voor het vijftiende jaar staat vrijdag 22 juni Music on Payday garant voor een gezellig muziekavondje op het plein. Het evenement staat als een huis en is een mix van een kleinschalig muziekfestival en een groots dorpsfeest. Door de jaren heen is er weinig veranderd.