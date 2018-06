Nog geen politieonderzoek naar incidenten in De Donksbergen in Duizel

Lunet Zorg kwam vorige week zelf naar buiten met het nieuws dat zij dit voorjaar een intern onderzoek startte naar enkele ernstige incidenten. Die zouden vanaf april dit jaar hebben plaatsgevonden binnen zorginstelling De Donksbergen in Duizel. Een zorgmedewerker zou verschillende collega’s seksueel hebben benaderd via Whatsapp en vijf cliënten zo hardhandig hebben aangepakt dat zij blauwe plekken opliepen. De man werkte binnen een woongroep met verstandelijk beperkte cliënten.

Extern onderzoeksbureau

Nadat in april de eerste meldingen van collega’s binnenkwamen over misdragingen van de man, nam de zorgorganisatie een extern onderzoeksbureau in de arm. De politie meldt eerst de resultaten daarvan te willen afwachten voor die beslist al dan niet zelf onderzoek te doen.

Ontslagen

Waar die resultaten er volgens de politie nog niet zijn, verkondigde Lunet Zorg vorige week dat dat wel het geval is. Op basis daarvan is de man rond mei ontslagen, nadat hij alles bekende. Ook zouden betrokkenen het rapport al lang hebben. De organisatie handhaafde die bewering gisteren. Een woordvoerster zegt 'geen idee' te hebben waarom de politie dat niet weet.

Onduidelijkheid

Door alle onduidelijkheid blijft het gissen wat er dit voorjaar daadwerkelijk voorviel. Zowel de status van het onderzoek als de keuze voor het bureau - International Security Partners uit Lelystad - is opmerkelijk. Volgens de website is dat gespecialiseerd in risicomanagement en screening voor bedrijven. Uit niets blijkt dat er ervaring is met zorgkwesties. Lunet Zorg vertrouwt er desondanks op dat het bureau zijn best heeft gedaan om 'de onderste steen boven te krijgen'. Een medewerker van het bureau zelf wil niet op het onderzoek in gaan.