Operatie Boomfeestdag levert 2000 boompjes op in Eersel

In ruim 290 gemeenten werd door 100.00 basisschoolleerlingen een flinke bijdrage geleverd aan een goed leefmilieu. In Brabant was Eersel de accentgemeente waar afgevaardigden van de provincie, Staatsbosbeheer en de gemeente het startsein gaven.

Kinderen van basisschool 't Busseltje uit Eersel waren de eerste die de boompjes plantten. Geconcentreerd waren zij in tweetallen aan de slag. Morris van der Linden en Floris van den Bent kennen dit stukje natuur wel. Morris: ,, Wij wonen in de buurt en komen hier bij het Laarven en Cartierheide regelmatig langs op de fiets. We zullen goed in de gaten houden hoe de kleine boompjes groter worden."

Boswachter

De jassen gingen open, maar moesten van de juf nog wel aangehouden worden. Het was zeker geen straf om met dit lekkere weer de kleine boompjes in de vooraf gemaakte plantgaten te zetten. Noortje Oomen en Lara Luierburg zijn met hun dertiende boompje bezig, terwijl de rest van de klas al aan de chocolademelk zit. Noortje: ,,Dit werken we nog even af. Het is niet zo moeilijk. De boswachter heeft in de klas verteld hoe het moet. Mooi recht zetten, niet te hoog, maar ook iet te diep."