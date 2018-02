Oppositie zoekt opnieuw naar oplossing voor Breemakkerweg in Knegsel

KNEGSEL - De geschiedenis lijkt zich deels te herhalen in de bestemmingskwestie rond het Knegselse vakantiehuis aan de Breemakkerweg. Net als tijdens de politieke crisis van 2016 doet Kernbeleid andermaal een dringende oproep aan het college om de recreatiebestemming van dit perceel te veranderen in een woonbestemming.

De oppositiepartij komt over twee weken met een amendement met deze strekking, zo kondigde fractievoorzitter Henri Wijnands (Kernbeleid) gisteravond alvast aan in de commissievergadering over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Het hoofdpijndossier over het perceel aan de Breemakkerweg maakt deel uit van dit plan.

Motie

Twee jaar geleden kreeg wethouder Chris Tönissen-toen middels een motie- dezelfde opdracht van Kernbeleid: het college werd opgeroepen van het vakantiehuis een permanente woning te maken. Deze motie kreeg destijds de steun van een raadsmeerderheid en betekende de opmaat voor de latere val van het college. Dezelfde wethouders konden na enkele maanden weer terugkeren, met behulp van een gedoogconstructie met de VVD.

De Kernbeleid-fractie blijft bij haar mening dat de woningeigenaar recht heeft op een woonbestemming, omdat zijn huis op basis van een fout van de gemeente onjuist de boeken in is gegaan als recreatiewoning. Eersel zou de verkeerde vergunning hebben gebruikt om de bestemming van Breemakkerweg te bepalen.

Juridische studies

Tönissen gaf deze fout eerder toe, maar de wethouder houdt eveneens voet bij stuk door het adres ook in het nieuwe bestemmingsplan aan te merken als vakantiehuis. De wethouder refereert daarbij aan de juridische studies die advocaten eerder uitvoerden in deze zaak. ,,Die wijzen uit dat dit de juiste bestemming is.” Tönissen verwijst de woningeigenaar naar de Raad van State. ,,De rechter moet de finale beslissing nemen in deze zaak.”

Wijnands wil dat het college haar fout zelf herstelt. Of de partij voor dit voorstel opnieuw de handen op elkaar krijgt is nog onduidelijk. De andere oppositiepartijen-Leefbaar Eersel en Eersel Anders-willen eveneens dat de wethouder met een oplossing komt: niet alleen voor de casus Breemakkerweg, maar ook voor andere bestemmingskwesties met vakantiehuisjes.

Onderzoek