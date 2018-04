Poort van Eersel heeft weer een gezicht

Coalitie Eersel: nog steeds geen witte rook

10 april EERSEL - In Eersel wordt er weinig haast gemaakt met de vorming van een nieuwe coalitie. De eerste verkennende gesprekken-op initiatief van verkiezingswinnaar Eersel Samen Anders- zijn nog altijd niet afgerond. Ook de benoeming van een informateur laat op zich wachten. Opvallend is dat ESA tóch in gesprek gaat met het CDA, die eerder nog liet weten van coalitiedeelname af te zien.