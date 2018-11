Prins Raoul regeert over Buurtgat Eersel

De prins, in het dagelijkse leven Raoul Maas(39) is werkzaam als Divisiemanager Transport bij veehandel Pali Groep in Den Bosch. Hij is een fervent carnavalsvierder die veertien jaar in de optocht heeft meegelopen met de vriendengroep CV Dinsdag Vrij. Voor het skiën en de sfeer gaat hij met zijn gezin graag naar Oostenrijk. Vandaar zijn motte: Jetzt geht's los!.