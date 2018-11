Prins Tirelire alias Marc Kuipers is prins in Knegsel

Kuipers is penningmeester van CV De Blaarkoppen en stond al vaker op het lijstje met favorieten. Trots nam Kuipers tijdens de feestavond in de Leenhoef de scepter over van zijn voorganger Prins Bubba. Kuipers is in het dagelijks leven general manager bij Place for Bizz, een business center-organisatie. Hij is getrouwd met Henriëtte en heeft drie kinderen: Steyn, Ymke en Lieke. Kuipers gaat met kompaan Bernard Joosten carnaval voor onder het motto "Met Adjudant Snuit en Prins Tirelire gaan we dit feestje rijkelijk vieren."