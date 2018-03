Privatisering Muzenval van de baan

Vastentrommel in Eersel zoekt het buiten de gemeente

6 maart EERSEL - Rond halfvasten treden voor het elfde jaar tonpraters uit de gemeente Eersel op in de Vastentrommel. Een idee ontstaan aan de bar. In dit jubileumjaar werd het tijd voor wat verandering. Zo staan er op 9 en 10 maart vier toppers uit de gemeente in de ton met drie gastkletsers.