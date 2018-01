Raad twijfelt over aanbestedingsprocedure Jacobusschool Eersel

EERSEL - Een vurig pleidooi hield Ine Wintermans dinsdagavond in de commissievergadering om de raad te bewegen om -net als het Eerselse college- pal achter woonproject De Omscholing te gaan staan. Zij is één van de kandidaat-kopers binnen dit burgercollectief, dat samen met architecten Ad van de Ven en Stephaan Maas een ontwerp heeft gemaakt voor een duurzame ombouw van de oude Jacobusschool tot appartementen.

Eerder dacht Wintermans ,,met een kansrijke missie bezig te zijn.” Met de steun en beloftes van het college op zak had zij de verwachting dat er weinig mis meer kon gaan: het project paste met haar duurzame opzet als ,,gegoten" in het huidige beleid van de gemeente.

Herontwikkeling

Maar nu wethouder Liesbeth Sjouw -in opdracht van de raad-meerdere marktpartijen een kans moet bieden een voorstel in te dienen voor de herontwikkeling van het oude schoolgebouw dreigen Wintermans en de andere 24 kandidaat-kopers van De Omscholing hun woonplannen in rook te zien opgaan. De woorden van Wintermans misten hun uitwerking niet, en deden sommige Eerselse fracties twijfelen of de gemeente nog wel in zee moest gaan met andere geïnteresseerden voor het pand.

Met de aantrekkende woningmarkt in het achterhoofd wilden de Eerselse fracties -op initiatief van de VVD- niet meer op één paard wedden, en in beeld krijgen welke andere gegadigden er voor het pand zijn en welke prijzen zij voor het gebouw over hebben. Het college stelt voor om hiervoor een aanbestedingsprocedure op te starten. ,,Maar als dit betekent dat we dit initiatief voortijdig de nek omdraaien, dan willen we dat niet,” aldus Léon Kox van Eersel Anders.