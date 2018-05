Rechter keurt woningbouwplannen Klokstaart Eersel nu wel goed

Helemaal verkikkerd op oldtimer caravan Con­structam

4 mei VESSEM - ,,Op mijn vrouw na is het de beste investering in mijn leven’’, zegt Piet van Diepen (79) uit Wormer over zijn oldtimer caravan. Met zo’n 45 leden van de Constructam Caravan Club staat hij al de hele week op de Eurocamping in Vessem. Zaterdag is iedereen er welkom op de open dag van 11.00 tot 15.00 uur.