Relaxte sfeer bij eerste lustrum Playfestival in Eersel

EERSEL - Het Playfestival is een wat vreemde eend in festivalland. Er is van alles wat. Muziek, creativiteit en sport met eten, speciale biertjes en wijn van hoge kwaliteit. En dat voor jong en oud en vooral heel relaxed.

Ouders en grootouders kiezen voor zon of schaduw, hangen in een hangmat, staan aan een statafel of zitten op pallets, oud meubilair met Perzische tapijtjes en iets lekkers in de hand. De kinderen kunnen beeldhouwen, armbandjes maken, vilten, nagels lakken, schilderen of mee timmeren aan een kinderdorp. Iedereen vermaakt zich opperbest.

Marleen Kersten een van de organisatoren: ,,Voor ons is het ook heel relaxed. Na vijf jaar weet ieder in de organisatie precies wat hij moet doen. Het loopt gesmeerd. De opbouw ging dit jaar zo snel dat we ons afvroegen of niet iets vergeten waren."

Het gildeterrein is overdekt met een megaparasol voor het grote podium waar de verschillende bands optreden. In het bosgedeelte is een kleiner muziek podium en vinden de creatieve activiteiten plaats. Deze groene oase geeft weer een heel andere sfeer dan het open middenterrein. Art4U verzorgt er een workshop ukelele. Verschillende kinderen willen dat wel eens proberen, het spelen op zo' klein gitaartje. Een enkeling zit de hele workshop uit zo pal in de zon.

Ramona Sweegers(9) is een van de volhouders: ,,Ik heb een gitaar en speel dan wat mee met YouTube. Nu krijg ik echt les en leer er ook iets van. Het is wel makkelijker met maar vier snaren. Toch houd ik het thuis bij mijn gitaar."

Bij de wat oudere jeugd gaat het er wat heftiger aan toe. Zij vermaken zich met Archery Tag. Een soort paintball, maar dan met pijl en boog. Ook Baseball Fun zorgt voor de nodige hilariteit bij spelers en publiek. De regels worden door het goede weer meteen aangepast. De honken zijn hier kinderbadjes gevuld met water. Een nat pak hoort er bij en het pilsje is nooit ver weg.