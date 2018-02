Rythovius Eersel op de planken met ‘Musical meets Opera’

EERSEL - Deze week staat het Rythovius College in Eersel in het teken van ‘Musical meets Opera’. Deze schoolproductie is mede te danken aan de inzet van de 17-jarige VWO-6 scholiere Renée Moerland, die de productie als haar profielwerkstuk heeft gekozen.

Een bijzondere ontmoeting tussen musical en opera, met muziek die live ten gehore wordt gebracht. ,,Het is geen zelf bedacht thema”, vertelt Moerland, ,,tijdens een uitstapje met school naar Rotterdam heb ik kennisgemaakt met het concept”. ,,Wetende dat ik met mijn profielwerkstuk aan de gang moest en ik zelf een enthousiaste musicalfan ben, heb ik besloten met het concept aan de gang te gaan.”

Bijzondere ontmoeting

Zoals de titel al doet vermoeden wordt het een bijzondere ontmoeting tussen musical en opera, met live muziek, dat door een orkest en koor met solisten wordt uitgevoerd. Tijdens het concert passeren de musicalsongs en operafragmenten, gespeeld en gezongen door het team van het Rythovius College.

Alle leden van zowel het koor als het orkest zijn op de een of andere manier betrokken bij school: (oud)leerlingen, (oud)docenten, medewerkers, en ouders zijn fanatiek aan het repeteren gegaan. ,,Ik ben er trots op dat iedereen dit in hun vrije tijd heeft willen doen”, vervolgt Moerland.

Midden op het podium, tussen het koor, bevindt zich een groot projectiescherm. ,,Op het scherm worden beelden geprojecteerd die betrekking hebben op de muziek”, vertelt Moerland. ,,Dat kunnen beelden uit de productie zijn, maar ook beelden die een bepaald gevoel oproepen. Bijvoorbeeld tijdens het nummer ‘Music of the night’ uit ‘The Phantom of the Opera’ onderstrepen duistere beelden de muziek.”

Toekomst

Wat Moerland na afronding van het VWO gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. ,,Ik ben breed geïnteresseerd in alles. Ik vind veel dingen leuk, maar niet alles leuk genoeg”. Elke zaterdag is ze te vinden op de Musical Factory in Tilburg. ,,De musical trekt me toch wel heel erg, daarin doorgaan is zeker een optie.”

De voorstellingen zijn op 21, 22 en 23 februari in de aula van het Rythovius College. Aanvang 20.15 uur. Entree 5 euro inclusief consumptie. Kaarten zijn te koop bij de receptie van het Rythovius College. Telefonisch via: 0497 513043 of via renee.moerland@hotmail.com