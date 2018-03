Scholieren uit Bladel en Eersel brengen lijdensverhaal in beeld

Vrachtwagen faalt met omkeerpoging om file te mijden, N397 bij Eersel nu ook vast

14:55 EERSEL - De N397 bij Eersel is geblokkeerd door een truck met oplegger die over de hele weg stilstaat. De chauffeur kreeg het nieuws over de dichte A67 te horen en wilde omkeren om niet in de file te hoeven staan. Nu zit hij vast in de berm, omdat de keerpoging mislukte.