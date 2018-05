Soldatentraining op het E3-strand: 'Sneller! Duiken op je buik, nu!'

videoEERSEL - Hoe zwaar is een basistraining in het leger? Dat ondervond een groep fanatiekelingen op het E3-strand in Eersel.

,,Sneller! Duiken op je buik nu! Opstaan en weer dribbelen op de plaats! Kom op, sneller!” De korte, felle commando’s van instructeur Mike Bergmans schallen deze zondagmiddag over het E3-strand in Eersel. Ruim 30 deelnemers doen daar mee aan Beat the Soldiers: een heuse legertraining.

Het doel van de training laat zich raden: een reeks oefeningen voltooien die net zo zwaar zijn als die van reguliere rekruten. Dat is niet makkelijk, blijkt al snel.

Tijdens de warming-up zijn de eerste zuchtende gezichten al te zien. Die opwarming is dan ook niet alledaags. Tientallen sit-ups, push-ups en squats worden opgevolgd met een speedmars, een intervalloop rond een van de meertjes.

Rookietraining

Ex-militairen Mike Bergmans (32) en Ivo Recourt (42) uit Veldhoven organiseren vandaag voor het eerst hun speciale bootcamp. Bergmans werd eenmaal uitgezonden, Recourt meermaals. Ze willen deelnemers laten ervaren hoe zwaar een legertraining kan zijn. ,,En dan is dit is nog maar de rookietraining voor beginnende militairen”, zegt Recourt. ,,De oefeningen die we vandaag doen, voeren nieuwe rekruten tijdens hun basistraining dagelijks uit, drie maanden lang.”

Na de warming-up staan nog verschillende onderdelen op het programma. Zo krijgt elke groep een liggende boomstam aangewezen waar ze onderdoor moeten. ,,Oh, en de boomstam mag niet van zijn plaats worden gehaald”, grijnst Bergmans. ,,Zie maar hoe je eronderdoor komt.” Driftig beginnen de deelnemers met graven.

Even later tijgert de groep een stuk over het zandstrand. ,,Platter op je buik liggen dames”, roept Bergmans terwijl hij met zijn voet een plens water uit het meertje over de deelnemers schopt. ,,Die kleren mogen best vies worden.” Recourt valt hem bij: ,,Een modderbad is goed voor je huid. Zie het als gratis zonnebrandcrème.”

Uitdaging

Deelnemers Rick (30) en Dorien (35) van den Hurk uit Eindhoven waren aan het begin van de dag nog jolig. Met camouflageverf op hun wangen liepen ze in looppas naar het trainingsterrein. ,,Een mooie uitdaging is altijd goed”, zei Rick. ,,Wij maken ons niet zo gauw druk”, zei Dorien. Maar tijdens de eerste pauze is het de twee duidelijk: ze moeten vandaag tot het gaatje gaan. Buiten adem en onder de modder genieten ze van hun welverdiende rust. ,,We leven nog”, hijgt Rick. ,,Het is wel écht een flinke uitdaging.”

Ondanks de intensiteit valt overigens niemand af. Iedereen die achterop dreigt te raken, wordt geholpen door zijn kameraden. Het gaat vandaag niet alleen om uithoudingsvermogen. Samenwerken is minstens zo belangrijk.

Zwaardere variant

Naarmate de dag vordert en elke deelnemer zijn verstand op nul zet, komt het overlevingsinstinct bovendrijven en vindt iedereen zijn tweede adem. ,,Mensen kunnen uiteindelijk veel meer dan ze denken”, zegt Recourt. ,,We zullen zien wie er klaar is voor een hoger niveau.”

Want Bergmans en Recourt hebben grootste plannen. Ze willen nog een zwaardere variant organiseren. Die is aan Rick en Dorien alvast wel besteed: ,,Schrijf ons maar vast in.”