Steensel haalde al 500 handtekeningen op voor behoud van buslijn 319

STEENSEL - Dorpsraad Steensel is een petitie gestart om buslijn 319 te behouden in het dorp. In een paar dagen tijd zijn er al meer dan vijfhonderd handtekeningen opgehaald. ,,Het is een basisvoorziening die we intact willen houden.”

Zorgen zijn er in Steensel over de dreigende verdwijning van buslijn 319 in het dorp. Dat zou voor de dorpskern een halvering betekenen van het aantal busverbindingen. In plaats van vier bussen rijden er dan nog maar twee per uur. Alleen bus 19 toert dan nog door het dorp. ,,En ik hoorde dat die in de ochtend nog wel eens doorrijdt, omdat de bus vol zit. Mensen kunnen dan dus niet instappen”, zegt Huub Ambrosius, lid van de Dorpsraad Steensel.

Tijdwinst

,,Ze willen Steensel omzeilen. De bus gaat dan bij het Stuivertje naar de A67 om dan bij Koningshof weer op de Locht/Kempenbaan te komen. Het levert een tijdwinst op van één minuut en een comfortabeler gevoel voor de passagiers volgens de busmaatschappij.”

Quote Probeer in de spits maar eens over A67 te rijden, dat levert geen tijdwinst op Huub Ambrosius, Dorpsraad Steensel

Die voordelen wegen volgens de dorpsraad niet op tegen de nadelen. Die ziet de busverbindingen als een belangrijke voorziening. En noemt het essentieel voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Steensel. Ook is Ambrosius het niet eens met de genoemde argumenten. ,,Probeer in de spits maar eens over A67 te rijden, dat levert geen tijdwinst op.”

Niet meer rechtstreeks naar Reusel

Als Steensel uit de route van lijn 319 wordt gehaald dan kunnen mensen vanuit het dorp niet meer rechtstreeks naar Reusel. Ze moeten dan overstappen in Bladel. De bus rijdt nu nog van het busstation in Reusel via Bladel, Hapert, Duizel, Steensel, Veldhoven naar het centraal station in Eindhoven en terug.

Dat Steensel niet meer op de route zou liggen van lijn 319 kreeg de dorpsraad in het najaar te horen. ,,We hebben nog een gesprek gehad met Connexxion (daar valt Hermes onder, red.). Ze wilden het eigenlijk vanaf januari doen, maar dat is uitgesteld. Wel gaven ze aan dat ze niet van plan waren om het plan terug te draaien.” Daarom is de dorpsraad een petitie gestart op petities.nl.

Omliggende dorpen

Sinds vrijdag staat die online en was dinsdagmiddag door meer dan 550 personen ondertekend. ,,Niet gek voor een dorp met zo’n 1500 inwoners. En dan hebben we het alleen nog maar op Buurbook (digitaal platform, red.) geplaatst. Al maken ook inwoners uit onder meer Knegsel, Riethoven en Walik gebruik van de haltes.” De petitie van de dorpsraad is daarom niet alleen voor inwoners van Steensel, maar ook voor die uit omliggende dorpen.

Aan het eind van de maand of begin maart gaat de dorpsraad de petitie aanbieden aan de busmaatschappij, de gemeente Eersel en de provincie Noord-Brabant. Tot die tijd blijft de petitie open staan.